Twee gewonden bij aanrijding in Haule

regionaal ma 29 juli 2024, 12.21

HAULE - Bij een ongeluk tussen een motorrijder en een driewielfietser aan de Tonckensweg in Haule zijn maandag twee personen gewond geraakt. De fietser raakte zwaargewond.

Beiden zijn in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder reed richting Haulerwijk en zag de overstekende fietser over het hoofd. De motorrijder zou op dat moment een busje hebben ingehaald dat bezig was om af te slaan op de kruising. De driewieler werd daarbij over het hoofd gezien.

Na de aanrijding kwam de motorrijder ten val gekomen en de Honda motor lag zo'n 100 meter verderop. De driewieler was als gevolg van de aanrijding door midden gebroken.

Het ongeval vond omstreeks 11.25 uur plaats op de N918. Twee ambulances, de brandweer, politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Assen en Groningen gebracht.

