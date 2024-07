Schuur Jubbega drie maanden dicht vanwege drugs

lokaal nieuws vr 26 juli 2024, 14.31

JUBBEGA - Een schuur in Jubbega is voor een periode van 3 maanden gesloten. Burgemeester Avine Fokkens-Kelder van Heerenveen heeft dit besluit genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

De politie heeft eerder een handelshoeveelheid harddrugs in deze schuur aangetroffen.

De schuur is afgesloten en verzegeld en er is een kennisgeving aangebracht waarom het pand is gesloten. Het doel van de maatregel is om de bekendheid van de schuur als drugspand te doorbreken. Dit is positief voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de schuur.