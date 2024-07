Auto vliegt over de kop op Wâldwei bij Garyp

regionaal ma 22 juli 2024, 16.23

GARYP - Een automobilist is maandagmiddag met zijn voertuig over de kop gevlogen op de Wâldwei ter hoogte van Sigerswâld bij Garyp. Er zaten vermoedelijk twee personen in de auto.

Aan de sporen te zien op de foto's, lijkt het alsof de auto in de berm is geraakt. Via het talud is het voertuig vervolgens over de kop gevlogen en op het dak tot stilstand gekomen.

De politie en een ambulance werden om 15.51 uur opgeroepen voor het ongeval.

