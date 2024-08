Tourwinnaar Tadej Pogačar neemt deel aan profronde Surhuisterveen

sportnieuws zo 21 juli 2024, 20.18

SURHUISTERVEEN - Tourwinnaar Tadej Pogačar start dinsdag in de Profronde van Surhuisterveen. Dit weekend heeft de renner van UAE Team Emirates het contract getekend. Het is voor het eerst dat Pogačar van start gaat in het Friese wielercriterium.



"We zijn erg blij met zijn komst. Het is een eer dat hij bij ons mee doet", zegt Erik Jager van de wielerorganisatie in Surhuisterveen. Na meerdere etappezeges stelde de 25-jarige Sloveen zondag in Nice zijn zege in de Tour de France veilig. Eerder dit jaar pakte hij ook de eindzege in de Giro d' Italia.



Pogačar rijdt dinsdag uiteraard in het geel de koers in Surhuisterveen. Andere monumenten uit de wielersport als Laurent Fignon, Alberto Contador en niet te vergeten wijlen Marco Pantani gingen hem voor. "We verwachten enorm veel mensen, want hij start na de Tour waarschijnlijk niet bij andere wielercriteria", aldus Jager.



Behalve Tadej Pogačar komt ook de Belg Jasper Philipsen naar de ronde van Surhuisterveen. Het sprintkanon uit de ploeg van Alpecin - Deceuninck won dit jaar maar liefst drie etappes in de Tour de France. Ook verraste de supersprinter begin dit jaar door het wielermonument Milaan-San Remo op zijn naam te schrijven.

De Nederlandse inbreng in Surhuisterveen bestaat behalve uit Tourrenners zoals Wout Poels onder meer uit streekfavoriet Bauke Mollema en voormalig nationaal kampioen Ramon Sinkeldam. De Zaandammer neemt dit jaar afscheid van het wielerpeloton. Hoogtepunten in zijn carrière waren de Nederlandse titel op de weg in 2017 en de Europese titel (ploegen) in 2019.