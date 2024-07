Erepenning voor Foeke Rinsma uit De Westereen

regionaal za 20 juli 2024, 12.02

DE WESTEREEN - De 66-jarige Foeke Rinsma uit De Westereen kreeg vrijdag van burgemeester Klaas Agricola de erepenning van de gemeente Dantumadiel. Rinsma kreeg de erepenning omdat hij al jarenlang actief is op het gebied van onder andere EHBO, brandweer en hulpverlening.

In 2022 was Rinsma betrokken bij 12 reanimaties in De Westereen. Mede door zijn kennis en ervaring zijn er mensenlevens gered. Maar Foeke Rinsma geeft niet alleen hulp ter plaatse, hij traint ook mensen in het toepassen van reanimatie en het gebruik van een AED-apparaat.

"It is in oprjocht dankewol fanút de mienskip foar al it wurk wat Rinsma op beskieden wize dien hat", aldus burgemeester Klaas Agricola.

De Erepenning van Dantumadiel is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die zich voor de gemeente of gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Dit kan zijn op cultureel gebied, sociaal, sportief, maatschappelijk, etc.