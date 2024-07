Duif zit vast in boom; brandweer schiet te hulp

regionaal do 18 juli 2024, 14.30

DRACHTEN - Een duif heeft donderdag spannende momenten meegemaakt. Het beestje was met zijn pootje vast komen te zitten aan een tak. Dit kwam omdat er visdraad om het pootje zat en de duif niet meer op eigen kracht uit de boom kon komen.

Een oplettende man zag het arme dier en belde de brandweer. De hoogwerker werd geparkeerd op de weg aan de Wetterwille in Drachten. De brandweer had het wild fladderende beest al vlot te pakken. Met behulp van een betonschaar werd het visdraadje losgeknipt.

Vervolgens werd de duif in een bakje gestopt in afwachting van de dierenambulance, die niet veel later ook ter plaatse kwam. Het dier is door hen meegenomen voor controle en om het visdraad van het pootje te verwijderen.