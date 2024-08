Voetballer Joran Olijve is weer Blauwke

Pier Schotanus

BUITENPOST - Voetballer Joran Olijve is terug in de eerste selectie van VV Buitenpost. "Ik heb voetbal gemist", zegt de 28-jarige aanvallende middenvelder die een sabbatical van ruim een jaar nam. "De keuze om uiteindelijk terug te keren stond al vast. Nu moet ik keihard werken en aanhaken."

Met Olijve komt er een echte clubman terug in de ploeg. "Het middenveld is mijn favoriete positie, maar de trainer kan me overal neerzetten. Ik voetbal voor Buitenpost en daar doe ik alles voor."

Hij gaat spelen met zijn vertrouwde rugnummer 7. "Ron Janzen droeg dat nummer vorig seizoen, dus ik heb hem gevraagd of ik mijn oude nummer terug mocht. Dat vond hij goed."

Donderdag speelde Olijve al mee in de oefenwedstrijd tegen SC Genemuiden (5-0 verlies). "Het was wennen, er wordt anders gevoetbald dan voorheen. Naar mijn idee is het niveau hoger dan het was. Toch denk ik dat ik genoeg kwaliteit heb om weer aan te haken. Ik vind het mooi om weer terug te zijn."