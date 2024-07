Zeer grote brand in schuur bij boerderij in Visvliet

regionaal za 13 juli 2024, 17.29

VISVLIET - Er brak zaterdag een zeer grote brand uit in een schuur aan de Heireweg in Visvliet, die verbonden is met een boerderij. De brand was uitlsaand en heeft de schuur volledig verwoest.

De brandweer werd om 17.07 uur opgeroepen en schaalde direct op naar middel brand. Vanwege de behoefte aan meer bluswater werd al snel opgeschaald naar grote brand en uiteindelijk zelfs naar zeer grote brand.

Er zijn vier tankautospuiten en een hoogwerker ingezet voor de brandbestrijding. Brandweerkorpsen uit de omgeving werden gealarmeerd, waaronder die uit Grijpskerk, Buitenpost, Groningen, Kollum en Roden. De brandweer tracht te voorkomen dat het vuur zich verspreidt naar het woonhuis.

Volgens de brandweer hebben alle personen ongedeerd het pand kunnen verlaten.

Asbest

Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen bij de brand. Het gebied is afgezet met lint en er zal onderzoek worden verricht. De schuur is volledig verwoest. Ook een tweede schuur raakte beschadigd.

N355 afgesloten

Vanwege de waterwinning is de N355 richting Friesland afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Visvliet. Hoelang de weg nog blijft afgesloten is niet bekend.

