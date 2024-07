Kollumer leerkracht op non-actief vanwege verdenking misdrijf

regionaal za 13 juli 2024, 12.15

KOLLUM - Een leerkracht van christelijke basisschool Prins Bernhardschool in Kollum is deze week op non-actief gezet. De man wordt verdacht van een mogelijk zedenmisdrijf en zat hiervoor meerdere dagen vast.

De hele week gonst het van de geruchten in het dorp. Volgens deze verhalen zou de man een jongetje in een thuissituatie hebben misbruikt. De politie heeft de zaak in onderzoek en de man blijft verdachte.

Onderzoek is gaande

De politie is terughoudend in het delen van informatie. Zij laten weten dat er een onderzoek wordt gedaan naar een melding van een incident dat plaatsvond in privé omgeving. Dat onderzoek is momenteel gaande en daaruit moet blijken wat er precies is gebeurd.

Ouders ingelicht

Aan het begin van deze week werden de ouders van de kinderen ingelicht over de zaak. De schoolleiding benadrukt dat de zaak niets te maken heeft met de school of schoolactiviteiten.

Standaard procedure

De meester is op non-actief gesteld omdat dit bij de scholenkoepel Arlanta standaard procedure is. Er zullen vervolgstappen volgen zodra er meer duidelijk wordt over de uitkomsten van het politie-onderzoek.