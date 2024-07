Vrouw (20) aangehouden na steekincident in Leeuwarden

lokaal nieuws vr 12 juli 2024, 10.22

LEEUWARDEN - Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam is donderdagnacht door de politie aangehouden voor een steekincident in een woning aan de Eerste Saskiadwarsstraat in Leeuwarden. Een 20-jarige vrouw uit Leeuwarden raakte daarbij gewond.

De verdachte werd enkele uren later in Rotterdam door de politie aangehouden.

De politie ontving omstreeks 0.10 uur een melding van de mishandeling aan de Eerste Saskiadwarsstraat in Leeuwarden. Ter plaatse bleek sprake te zijn van een steekincident waarbij de 20-jarige vrouw uit Leeuwarden gewond is geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is daarop direct een onderzoek gestart. Uit het onderzoek bleek dat de vermeende verdachte mogelijk in de richting van Rotterdam was vertrokken. Omstreeks 3.50 uur kon deze 20-jarige vrouw uit Rotterdam, in haar woonplaats worden aangehouden.

De vrouw is overgedragen aan de politie Noord-Nederland en zal worden verhoord.