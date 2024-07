Opbouw festival SOA in volle gang

SURHUIZUM - De opbouw van het festival Surhuzum Open Air in Surhuizum is in volle gang. Woensdagochtend kwam het grote podium en de podiumbouwers zijn daar tot laat in de middag nog mee aan het opbouwen.

Op de vrijdag zullen Abba Rocks, Golden Earring Undercover en de Spaltenbridge Band optreden. Op de zaterdag is het de beurt aan het hardere werk. Atmoran, Bildtstar, Early Maggots, For I Am King, Stoflik Omskot, Tigers Of Pan Tang, Up The Irons, en vanuit Zweden, The Haunted geven dan acte de présence.

Voor zowel de vrijdag als de zaterdag zijn er volgens mede-organisator Eerde-Jan Postma nog kaarten te verkrijgen. Hij waarschuwt via de Facebook pagina van SOA om geen kaarten te kopen van wederverkopers.

