Politie vist verdachte uit stadsgracht van Dokkum

regionaal wo 10 juli 2024, 10.04

DOKKUM - Onder grote publieke belangstelling vanaf het Zuiderbolwerk werd dinsdagavond in Dokkum een

verdachte uit de stadsgracht gevist. De man had zich even eerder aan zijn aanhouding onttrokken.

Om te ontkomen aan de politie sprong hij de gracht in.

Omdat hij weigerde uit het water te komen, namen

agenten een motorbootje van passanten over, waarna ze de hem vanuit de boot naar de kant konden slepen.

De man wordt verdacht van een mishandeling en hij is ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden.