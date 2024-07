Bejaarde Kollumers opgelicht door nep bankmedewerkers

regionaal za 6 juli 2024, 11.56

KOLLUM - Meerdere oudere inwoners van Kollum (en Buitenpost) zijn de afgelopen dagen opgelicht door bankhelpdeskfraude. Bij twee slachtoffers liep het nog net goed af, zij verloren geen geld aan de oplichter(s).

De senioren werden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die hen waarschuwde voor verdachte geldopnames en hen vroeg hun bankpas met pincode aan een bankmedewerker af te geven.

De oplichters zetten hun slachtoffers psychisch onder druk door zich voor te doen als medewerkers van de bank of politie en wekken de illusie dat er onder hoge tijdsdruk moet worden gehandeld. Ze praten snel en veel, en overrompelen de slachtoffers die vervolgens meegaan in wat er van hen wordt gevraagd. Pas als de rust is teruggekeerd, komt vaak het besef dat er iets niet klopt. Helaas is het dan, zoals ook in Kollum bleek, al te laat.

Vrouw (69) opgelicht

Een 69-jarige bewoonster van de Ticiline in het dorp werd donderdag rond 16.00 uur gebeld, waarbij de oplichter na een lang gesprek aangaf dat haar bankpas vernietigd moest worden. Een half uur later werden de pas, pincode en een e-reader door een andere oplichter opgehaald. Direct na het bezoek werd de pas in Kollum gebruikt voor een geldopname.

Oplichter wilde sieraden meenemen

Een 84-jarige bewoonster van Tsjerk Hiddestraat werd donderdag eveneens rond 16.00 uur gebeld en haar werd gevraagd om naast haar bankpas met pincode ook sieraden klaar te leggen. De sieraden zouden volgens de oplichter door de bank in een kluis worden bewaard. De vrouw weigerde om sieraden af te geven, maar gaf toen de oplichter even later bij haar in de woning stond, wel haar bankpas af. Omdat ze zich in de hectiek de pincode niet wist te herinneren, werd ze niet gedupeerd.

Verdachte pintransactie

Een 76-jarige bewoonster van de Halbestrjitte kreeg vrijdag te maken met oplichters die zich voordeden als medewerkers van een bank. De vrouw werd vanaf 15.00 uur meermaals gebeld met de waarschuwing dat er geld werd afgeschreven. Rond 15.50 uur werd haar bankpas met pincode opgehaald en binnen een kwartier werd de pas in Kollum meerdere keren door de oplichters gebruikt.

Verdachte man bij pinautomaat

Een getuige had rond dezelfde tijd bij een supermarkt aan de Mr. Andreastraat opgemerkt dat een man zich verdacht gedroeg tijdens verschillende pintransacties. De man droeg een zonnebril en een capuchon en verborg zijn gezicht achter zijn jas. Door de politie is in de omgeving naar de man en een mogelijk betrokken voertuig uitgekeken, maar hij werd niet meer aangetroffen.

Buitenpost

Ook een 91-jarige inwoonster van Buitenpost kreeg afgelopen week met oplichters te maken. De vrouw werd woensdagmiddag door een zogenaamde bankmedewerker gebeld over verdachte geldopnames. Ze moest haar bankpas en pincode in een envelop afgeven aan iemand die langs zou komen, maar dat verhaal vertrouwde ze niet.

De vrouw zei tegen de oplichter dat ze niets af zou geven en de deur niet open zou doen. Vervolgens verbrak ze de verbinding en stelde ze een vriend in kennis. Er is niemand bij haar woning verschenen.

Politie blijft waarschuwen

"Bankmedewerkers, rechercheurs en politieagenten zullen nooit bankpassen, geld, sieraden of andere waardevolle goederen ophalen." zo laat de politie weten. "Wordt u telefonisch gevraagd om dergelijke spullen af te geven of klaar te leggen, verbreek dan direct de verbinding. Wordt er aan de deur naar gevraagd, geef dan nooit uw bankpas, pincode, sieraden of andere waardevolle spullen af aan iemand die dit van u vraagt."

Het klinkt heel simpel, maar oplichters gaan zeer geraffineerd te werk en beschikken vaak over veel meer persoonlijke informatie dan u vooraf zou denken.

Onderzoek

De recherche heeft alle meldingen en aangiftes uit de regio in onderzoek; vaak betreft het groepen oplichters die op meerdere plekken in Nederland actief zijn. Krijgt u te maken met deze vorm van oplichting of ziet u een verdachte situatie bij een pinautomaat of aankoop in een winkel, bel dan direct 112.