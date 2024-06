Dokkumer (56) krijgt rijverbod vanwege alcoholgebruik

zo 30 juni 2024, 10.24

DRACHTEN - Een 56-jarige automobilist uit Dokkum kreeg vrijdagmiddag een rijverbod. Hij had te diep in het glaasje gekeken.

De man werd betrapt toen hij over de Hogedijken in zijn woonplaats reed. De ademanalyse op het politiebureau resulteerde niet veel later in een uitslag van 490 µg/l.

Rijverbod

Er werd proces-verbaal opgemaakt en met een rijverbod op zak kon de Dokkumer het bureau weer verlaten.

Onderzoek CBR

Het CBR wordt van het rijden onder invloed in kennis gesteld en zal een onderzoek starten naar de toekomstige rijgeschiktheid van de man.