Gasfles zorgt voor steekvlam tijdens buurtbarbecue

regionaal za 29 juni 2024, 20.41

SURHUISTERVEEN - De buurt BBQ in De Buizerd in Surhuisterveen liep zaterdagavond even anders dan gepland. Een gasfles vatte vlam en veroorzaakte een enorme steekvlam.

De vlammen bliezen in de partytent, maar gelukkig hadden omstanders zich al snel op een veilige afstand opgesteld.

De brandweer, die snel ter plaatse was, draaide de gasfles dicht en gooide deze in de sloot om af te koelen. Dankzij het kordate optreden van de hulpdiensten is erger voorkomen en raakte niemand gewond.

De partytent raakte wel beschadigd door de steekvlam. De buurtvereniging zal voortaan met een knipoog verder gaan als 'Buurtvereniging het Vlammetje'.

