Tiener uit Drachten opgepakt na geweld in skatepark

lokaal nieuws za 29 juni 2024, 13.42

DRACHTEN - Een 16-jarige inwoner van Drachten is vrijdagavond door de politie aangehouden in verband met een geweldsincident bij het skatepark aan de Van Loonstraat in Leeuwarden. De politie ontving rond 18.40 uur een melding van openlijke geweldpleging tegen personen op deze plek.

Bij aankomst van de agenten werd er aangifte gedaan van mishandeling. In de omgeving van het skatepark werden in totaal vier minderjarigen aangehouden, waaronder de 16-jarige uit Drachten.

De andere aangehouden verdachten zijn een 16-jarige uit Leeuwarden, een 17-jarige uit Franeker en een 14-jarige uit Schijndel.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Verdere details over de toedracht van het incident of de rol van de aangehouden jongeren zijn op dit moment niet bekendgemaakt.