Esmee Goet nieuwe kinderburgemeester Noardeast-Fryslân

regionaal za 29 juni 2024, 9.29

DOKKUM - Esmee Goet uit Dokkum van De Regenboog School in Dokkum is vrijdagde nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. In totaal hadden 14 kinderen uit de gemeente zich opgegeven om de nieuwe kinderburgemeester te worden, waarvan er 8 uitgekozen waren om mee te doen aan de verkiezing.

Tijdens de verkiezing werd Esmee gekozen als nieuwe kinderburgemeester. Donderdagmiddag 11 juli wordt zij door de gemeenteraad benoemd als kinderburgemeester en wordt ze beëdigd door burgemeester Johannes Kramer.

Acht enthousiaste leerlingen uit Noardeast-Fryslân deden mee om de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente te worden. Het ging om leerlingen uit groep 7 van basisscholen uit Hallum, Hantumhuzen, Dokkum en Kollum.

Verkiezing

Vrijdagmidda was de verkiezing in de raadszaal van het gemeentehuis in Dokkum. De acht kandidaten gaven allemaal een presentatie waarin zij aangaven waarom zij geschikt waren om de nieuwe kinderburgemeester te worden.

Na de presentatie werden er door de jury drie finalisten bekend gemaakt. Zij kregen ter plekke de opdracht om een korte presentatie te geven over een specifiek onderwerp. Na deze finaleronde maakte juryvoorzitter Jan Roelof Buruma de winnaar bekend. De winnaar ontving een mooie bos bloemen en er was champagne voor iedereen.

Benoeming en installatie

Op donderdagmiddag 11 juli zal de gemeenteraad in zijn vergadering It Beslút Esmee benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Esmee wordt dan officieel door burgemeester Johannes Kramer geïnstalleerd. Dit gebeurt door het afnemen van een belofte en het omhangen van de ambtsketen van de kinderburgemeester. De nieuwe kinderburgemeester wordt benoemd tot de zomer van 2025.

Wat ging er vooraf?

Alle basisscholen van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een speciaal lespakket ontvangen, met daarin o.a. aanmeldformulieren voor leerlingen, posters en lesmateriaal. Verschillende raadsleden zijn naar diverse scholen geweest om te vertellen over de rol en taken van de kinderburgemeester, de gemeenteraad en het werk dat de raadsleden doen.

Wat doet de kinderburgemeester?

Hij of zij is aanwezig bij diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Soms voert de kinderburgemeester ook 'burgemeesterlijke' taken uit zoals een openingshandeling of een toespraakje. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente Noardeast-Fryslân en dan met name de kinderen die in deze gemeente wonen. Een kinderburgemeester kan zich ook inzetten voor een bepaald doel of project.

