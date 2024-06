Razendsnelle politie-inzet na melding over vermeende nepagent

regionaal do 27 juni 2024, 19.54

TIJNJE - Donderdagavond vond er een grootschalige politie-inzet plaats in Tijnje na een melding over een mogelijke nepagent. De situatie bleek uiteindelijk een misverstand te zijn.

Rond het begin van de avond ontving de politie via 112 een melding dat een vermeende nepagent de woning van een 80-plusser was binnengestapt. Hierop werden direct minstens vier politie-eenheden naar het dorp gestuurd.

Afzetting

Binnen tien minuten na de melding hadden agenten de Watzemawei, waar het incident zich afspeelde, volledig afgegrendeld. Ze betraden vervolgens de woning om te controleren of de verdachte persoon nog aanwezig was.

Beveiliger

Bij aankomst in de woning bleek al snel dat er geen sprake was van een nepagent. De 'verdachte' was in werkelijkheid de zoon van de bewoonster, die op bezoek was bij zijn moeder. Hij droeg beveiligingskleding, wat bij omwonenden de indruk had gewekt dat het om een politie-uniform ging. Het feit dat de man geen dienstvoertuig bij zich had, had extra argwaan gewekt.

Visje

De zoon, werkzaam als beveiliger, toonde zich verheugd over de alertheid van de buurtbewoners. Deze keer at hij gewoon een visje bij mijn moeder, maar een volgende keer zou het zomaar iemand kunnen zijn met minder goede bedoelingen.

De politie liet de melder weten dat deze goed had gehandeld en benadrukte dat waakzaamheid belangrijk blijft.

Vertrouwen

De afgelopen maanden is er namelijk een toename in het aantal gevallen waarbij oplichters zich voordoen als agent om het vertrouwen van vooral oudere bewoners te winnen. Er zijn meerdere incidenten geweest waarbij bejaarden kostbare sieraden of geld hebben meegegeven aan deze nepagenten, in de veronderstelling dat deze hun bezittingen veilig zouden bewaren.