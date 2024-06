Volgende week: 15e jubileumeditie Lodenhelrun

regionaal do 27 juni 2024, 18.11

FEANWALDEN - Al 15 jaar is de Lodenhelrun een bekend begrip in de omgeving van de Wâlden. Een survivalrun voor jong en oud. Voor de derde keer op rij is het Spoarpark het startpunt van dit sportieve evenement.

Het Spoarpark wordt omgetoverd tot feestterrein, waar sportiviteit, gezelligheid en plezier voorop staan. Het evenement start op vrijdag om klokslag 18.00 uur met ruim 90 juniorenteams. Zaterdag mogen de senioren hun kunsten vertonen en zullen de eerste teams om 11.00 uur het startschot horen.

Junioren

Op vrijdag 5 juli om klokslag 18.00 uur wordt het startschot gegeven van de 15e jubileumeditie van de Lodenhelrun. Ruim 90 junioren teams nemen het deze avond tegen elkaar op. Een team bestaat uit vier deelnemers tussen de 8 en 15 jaar oud en wordt begeleid door een deelnemer van 18 jaar of ouder. De junioren trotseren maar liefst 20 hindernissen op een 5 kilometer lang parcours.

Senioren

Op zaterdag 6 juli is vanaf 11.00 uur Feanwâlden / Feanwâldsterwâl het strijdtoneel voor de senioren. Een team bestaande uit vijf deelnemers, waarvan minstens één vrouwelijk, strijden om de felbegeerde 1e plek. Een parcours van zo'n 7,5 kilometer met onderweg ruim 30 hindernissen vormen hiervoor het toneel.

Prijsuitreiking

Naar verwachting is de prijsuitreiking rond 18.30 uur in de feesttent op het evenemententerrein. Hierna zal JSB Producties zorgen dat de spieren soepel blijven en is de dansvloer geopend tot in de late uurtjes.

Handrem

De organisatie is achter de schermen al maanden actief om deze editie tot en succes te maken. De inschrijving was al één groot succes. Dorpsbewoners kregen de kans om zich, middels een voorinschrijving, aan te melden. Dit ging zo hard, dat de organisatie met de voorinschrijving al aan de handrem moest trekken.

Bij de openbare, digitale inschrijving waren alleen nog plekjes voor juniorenteams, maar ook die waren snel bezet.

Op het moment van schrijven zijn de vrijwilligers van de bouwploeg in het spier om de hindernissen voor te bereiden en daarmee wordt de Lodenhelrun editie van 2024 zichtbaar op meerdere plekken in het dorp.