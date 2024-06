Surhuzum Open Air pakt bij het eerste lustrum groots uit

regionaal wo 26 juni 2024, 10.50

SURHUIZUM - Na het succes van de eerste 4 edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet. Niet voor niets heeft SOA begin dit jaar de provinciale publieksprijs van Friesland in de wacht gesleept.

Jubileum

Vanwege het 5-jarig jubileum is de begroting dit jaar fors opgeschroefd en zijn er, naast regionale acts, ook grote internationale namen gecontracteerd. Ondanks de grotere namen wil SOA een kleinschalig festival blijven.

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren is er de afgelopen edities geld overgebleven. Dat geld wordt in het kader van het 1e lustrum in het programma en de verdere aankleding, zoals een groter podium en een grotere lichtshow gestoken.

Classic Rock Night

Na het doorslaande succes van vorig jaar wordt de vrijdagavond weer een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is.

Zangeres Tessa Kersten won enkele jaren terug Hollands Got Talent. Samen met zanger John Jaycee Cuijpers (bekend van Arjan Lucassen's Ayreon) en een speciaal geformeerde band met topmuzikanten, die ook artiesten zoals bijvoorbeeld Anouk begeleiden, vormt zij de band Abba Rocks. Een niet te missen live- ervaring voor de rockliefhebbers en fans van Abba.

Golden Earring Undercover

De Golden Earring zelf is gestopt met optreden, maar hun nummer 1 tribute is dat allerminst. Met het vastleggen van Golden Earring Undercover, die recentelijk nog op hebben getreden bij Vandaag Inside, bestaat de zekerheid dat op vrijdagavond alle grote hits van de Golden Earring voorbij zullen komen. The Spaltenbridgeband completeert het programma van de Classic Rocknight.

8 hardrock- en metalbands

Op zaterdag 13 juli komt het hardere werk aan bod. Dit jaar treden op maar liefst 2 podia int totaal 8 hardrock- en metalbands op. Ook deze editie is er bewust voor gekozen om meerdere bands uit de regio, zoals Stoflik Omskot, Bildtstar, en Atmoran te contracteren. Uit Zweden komt de sinds 1996 bestaande metalband The Haunted.

De gitarist van deze band, Ola Englund, is met bijna 1 miljoen volgers op Youtube met recht wereldberoemd te noemen. De Tygers of Pan Tang komen uit Engeland naar Surhuizum, deze band bestaat al sinds 1978 en is onder meer bekend van hun hitsingle Love Potion number 9. Uit Amsterdam komt de band "For I am King". Deze stevige metalband timmert met onder meer optredens op grote festivals zoals Wacken Open Air en Jera behoorlijk aan de weg.

Tributebands

Naast voornoemde bands met eigen werk treden er op zaterdag 13 juli ook een tweetal tributebands op. De Early Maggots uit Frankrijk brengen de hits van het welbekende Slipknot en het Nederlandse "Up the Irons" brengt de hits van Iron Maiden. Net als voorgaande jaren is er, speciaal voor de mensen die het allemaal iets te hard vinden ook dit jaar weer een chillzone

Net als de eerste beide edities wordt SOA ook dit jaar weer op dezelfde unieke locatie in het buurtschap "Ophûs", in de volksmond "de Pûs" (fonetisch: de Poes) genoemd, gehouden. Dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk om zowel de entree als ook de consumpties relatief goedkoop te houden.

Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 35 euro per stuk en zijn, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online verkrijgbaar. Op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl is de voorverkoop inmiddels in volle gang.