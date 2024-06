Brandweer voorkomt erger bij brand in schuur

regionaal di 25 juni 2024, 21.47

RAVENSWOUD - De brandweer werd dinsdagavond met meerdere voertuigen opgeroepen voor een schuurbrand aan de Compagnonsweg in Ravenswoud.

Bij aankomst van de brandweer bleek er stro in de schuur in brand te staan. Om voldoende slagkracht te krijgen, werd er uit voorzorg opgeschaald naar grote brand, zo laat de brandweer weten. In de schuur stonden machines en stro.

Door een snelle eerste inzet is erger voorkomen. Na drie kwartier was de brand onder controle. Het stro is uit de schuur gehaald en vervolgens buiten afgeblust.

FOTONIEUWS