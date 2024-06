Opnieuw brand in papiercontainer op loswal in Burgum

regionaal zo 23 juni 2024, 19.08

BURGUM - De brandweer moest zondag voor de tweede keer uitrukken voor een brand in een papiercontainer op de loswal in Burgum. Deze keer stond het oud papier in de zeecontainer in vuur en vlam.

Door de hitte was de buitenkant van de container zwartgeblakerd en waren er vermoedelijk zelfs enkele gaten in de wanden ontstaan.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de deur geopend om vervolgens de brand te blussen. De brandweer was om 18.37 uur gealarmeerd voor de brand.

Op 3 juni van dit jaar moest de brandweer ook in de avond in actie komen voor vermoedelijk brandstichting in de container. Op die avond stond er alleen een kartonnen koker in brand welke geblust is.

