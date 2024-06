DamwÃ¢ldster krijgt bezoek van nep-rechercheur

Damwâldster krijgt bezoek van nep-rechercheur

regionaal vr 21 juni 2024, 8.20

DAMWALD - Inwoners van Damwâld werden donderdag benaderd door iemand die zich voordeed als rechercheur en hen waarschuwde voor een mogelijke inbraak. Een alerte Damwâldster was op haar hoede en waarschuwde de politie toen ze het niet vertrouwde.

Een bewoonster van de Nijewei in Damwâld viel wel ten prooi aan de oplichting. Terwijl ze aan de telefoon was met de nep-rechercheur, verscheen er een andere oplichter aan de deur die zich voordeed als rechercheur en sieraden fotografeerde in de woning. De sieraden en een telefoon werden meegenomen.

De nep-rechercheur wordt omschreven als een man tussen de 20 en 25 jaar oud, met een lengte van ongeveer 1.75/1.80m, met een slank postuur, blanke tot licht getinte huidskleur en kort zwart krullend haar. Hij sprak accentloos Nederlands en droeg een zwarte trui.

De politie komt nooit langs om kostbaarheden, geld, documenten of bankpassen te inventarisen of mee te nemen. Wees alert en vertrouw geen telefoontjes of bezoekers die vragen om waardevolle spullen klaar te leggen voor onderzoek. Bij twijfel, neem direct contact op met de politie via 112.