Natuurspektakel in de Wâlden; lichtende nachtwolken boven de horizon

regionaal di 18 juni 2024, 2.05

SMALLE EE - Ondanks een klein beetje bewolking was het in de nacht van maandag op dinsdag toch weer te zijn: lichtende nachtwolken! Deze timelapse is vastgelegd door onze fotograaf vanaf Smalle Ee.

Dit natuurverschijnsel is voornamelijk in de zomermaanden te zien, vanaf ongeveer 1 a 1,5 uur na zonsondergang. Het fenomeen is moeilijk te voorspellen, dus houd vooral de noordelijke horizon goed in de gaten als je 's avonds laat nog eens buiten bent.