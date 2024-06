Herinneringen ophalen van Drachten in de Sluisfabriek

ma 17 juni 2024, 12.45 uur

DRACHTEN - Mensen uit de gemeente Smallingerland konden zondag herinneringen ophalen in de Sluisfabriek in Drachten. De organisatie van het evenement was in handen van Andries Pieterson.

Bezoekers konden genieten van veel oude, nostalgische producten van vroeger. Denk hierbij aan foto's, boeken, schilderijen en ander beeldmateriaal.

Smelne's Erfskip toonde de Drachtster journaals die recent nog in de filmzaal Rutger Hauer (Lawei) te zien waren. Ook was de Vereniging van oud Drachtster Compagnie aanwezig.

Harry Kielstra bracht zijn prachtige oude 'sinterklaasauto' naar Drachten. In dit voertuig werd in vroegere tijden de goedheiligman door Drachten gereden. Verder is Andries Pieterson aanwezig, de initiator van deze bijeenkomst en de beheerder van de Facebookpagina Drachten terug in de tijd. Hij nam zijn 'traction' mee.

