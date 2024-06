Motorrijder valt na uitwijkmanoeuvre; auto ervandoor

ma 17 juni 2024, 10.10 uur

SURHUISTERVEEN - Een motorrijder is maandagmorgen onderuit gegaan in Surhuisterveen. Een automobilist zou vanaf de Lauwersweg de Molenweg op rijden. De bestuurder van de auto zag daarbij de motorrijder over het hoofd. Bij de uitwijkmanoeuvre kwam de man op de motor ten val.

Vervolgens is de automobilist achteruit gereden om daarna weg te rijden. De motorrijder had voorrang. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder van de motor te onderzoeken.

Uiteindelijk is de motorijder meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft gesproken met getuigen en is op zoek naar de automobilist die is doorgereden.

FOTONIEUWS