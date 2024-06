Erik de Boer nieuwe gemeentedichter Smallingerland

zo 16 juni 2024, 9.00 uur

DRACHTEN - Erik de Boer is benoemd tot de nieuwe gemeentedichter van Smallingerland. Donderdag werd hij verkozen in café Marktzicht in Drachten. Erik is een veelzijdige dichter die humor en theater in zijn voordrachten verwerkt. Hij schrijft ook Friestalige gedichten met actuele thema's. Wieger Lindeboom en Bram Zielman waren ook genomineerd. Alle drie droegen hun werk voor op de avond van de benoeming.

Jury en taken

De jury was onder de indruk van Erik's gedichten. Juryvoorzitter Peter Boomsma en zijn collega's kozen hem vanwege zijn unieke stijl. Erik volgt Katherine van der Velde op en zal de komende twee jaar namens de gemeente met zijn gedichten mensen laten nadenken over het dagelijks leven. In totaal waren er negen deelnemers aan de competitie. De genomineerden schreven speciaal voor deze avond een gedicht in het Fries.