Blaast de Bazuin brengt zomerklanken naar regio met unieke zomertour

za 15 juni 2024, 11.11 uur

SURHUISTERVEEN - Muziekkorps Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen gaat deze zomer op tournee door de regio met een serie pop-up concerten. De zomertour begint op vrijdag 21 juni en brengt muziek naar verschillende campings rondom Surhuisterveen en in het winkelcentrum van Surhuisterveen.

De optredens zijn een perfecte gelegenheid voor jong en oud om te genieten van bekende meezingers en eigentijdse muziek.

De aftrap van de zomertour vindt plaats op vrijdag 21 juni om 19.30 uur bij Camping de Watermolen in Opende. De volgende dag, zaterdag 22 juni, staan er maar liefst drie concerten op het programma: om 10.30 uur bij Minicamping Blauforlaet in Augustinusga, om 14.00 uur in het hart van Surhuisterveen, en als afsluiter van de dag om 19.00 uur bij Camping 't Strandheem in Opende.

Henk Wijnsma, bestuurslid van Blaast de Bazuin, kijkt uit naar de optredens: "Deze concertreeks is heel bijzonder voor ons, omdat we hiermee de viering van ons 125-jarig jubileum aftrappen. We willen dit moment delen met de hele gemeenschap door toegankelijke concerten te geven op diverse locaties. Het wordt een unieke ervaring voor ons én voor het publiek," aldus Wijnsma.

Blaast de Bazuin staat bekend om hun enthousiaste en toegankelijke muziekoptredens. Het muziekkorps trekt altijd een breed publiek en zorgt voor een feestelijke sfeer, of het nu op een camping of in het centrum van het dorp is.

De zomertour van Blaast de Bazuin biedt een prachtige gelegenheid voor bewoners en bezoekers om te genieten van live muziek in de buitenlucht, helemaal gratis.