do 13 juni 2024, 21.59 uur

BUITENPOST - Kees Veenstra en Wijke Veenstra-Oudman uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

Op dinsdag 11 juni 2024 zijn Kees Veenstra en Wijke Veenstra-Oudman uit Buitenpost maar liefst zestig jaar getrouwd. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteert het echtpaar donderdag 13 juni in de Kruidhof te Buitenpost.

Kees Veenstra en Wijke Oudman ontmoetten elkaar in Veenwouden. Wijke werkte toentertijd in het Talma Hûs. Op een dag fietste Kees langs, en zo raakte het stel aan de praat. De vonk sloeg over! Op 11 juni 1964 stapten de twee in het huwelijksbootje en verhuisden ze naar Dokkum. Kees en Wijke Veenstra kregen twee zoons en zijn inmiddels opa en oma van twee kleinkinderen.

De heer Veenstra werkte tot aan zijn pensioen in het bankwezen. In Dokkum was hij werkzaam bij de Amsterdamse Bank (later de AMRO Bank). Toen er een vestiging in Buitenpost opende, ging hij daar aan de slag en verhuisde het gezin. Later sloot de vestiging in Buitenpost en zette meneer zijn werk in Groningen voort bij de SNS-bank. Mevrouw Veenstra werkte tot aan haar huwelijk in de zorg, eerst bij het Talma Hûs in Veenwouden en later in het ziekenhuis te Dokkum.

Er was ook nog tijd voor vrijwilligerswerk. Meneer Veenstra zette zich in voor de kerk, politiek en dorpsbelangen. Daarnaast vervulde hij de rol van penningmeester van de stichting ambulance Achtkarspelen Noord.

Het 60-jarig huwelijk wordt in familiaire kring gevierd.