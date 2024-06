Woning vernield in Westergeast, politie pakt verkeerde op

di 11 juni 2024, 8.01 uur

WESTERGEAST - De politie heeft zaterdagavond per ongeluk een verkeerde verdachte aangehouden na de vernieling van een huis aan de Trekwei in Westergeast. Het vandalisme vond omstreeks 23.00 uur plaats. Twee ruiten en een deur van het huis werden vernield.

De politie wist diezelfde avond iemand aan te houden. Deze persoon werd voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

Uit camerabeelden en verder onderzoek bleek dat de aangehouden verdachte de vernielingen niet had gepleegd. Een 32-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân kwam als nieuwe verdachte in beeld.

Deze man heeft zichzelf maandagochtend op verzoek van de politie op het politiebureau in Dokkum gemeld en werd aangehouden. Na verhoor is de man weer in vrijheid gesteld. Hij wordt op een later moment door het Openbaar Ministerie opgeroepen voor een hoorzitting.