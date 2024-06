Jieskje Hollander nieuwe topvrouw bij Wagenborg Passagiersdiensten

ma 10 juni 2024, 10.31 uur

HOLWERT - Wagenborg Passagiersdiensten heeft Jieskje Hollander benoemd als nieuwe directeur. Ze begint op 1 september 2024. Ze volgt Ger van Langen op.

Jieskje Hollander (Franeker, 1983) groeide op in Noordwest Friesland, in de nabijheid van het Wad. Ze studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, om vervolgens haar loopbaan te starten in politiek Den Haag.

Sinds 2016 werkte ze bij Arriva Nederland in verschillende functies en was daar sinds 2020 Regiodirecteur Oost. Haar ervaring met concessievervoer en aanbestedingen in het OV zet ze heel graag in voor Wagenborg Passagiersdiensten.

"Ik verheug me erop om deel te worden van de Wagenborg familie en de handen uit de mouwen te steken voor de uitdagingen die er liggen" zo laat Jieskje Hollander weten.