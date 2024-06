Veel belangstelling nieuwbouw woontoren

zo 9 juni 2024, 9.54 uur

HEERENVEEN - Ruim 1700 bezoekers bezochten zaterdag de hoogste woontoren van Heerenveen. Het nieuwbouwproject was voor één keer opengesteld voor publiek tijdens de Dag van de Bouw. Het evenement werd daarmee voor de organisatie boven verwachting bezocht.

Het nieuwbouwproject op het Burgemeester Kuperusplein werd georganiseerd door Aannemingsmaatschappij Friso (onderdeel van Friso Bouwgroep) in samenwerking met partner Koopmans Bouwgroep, opdrachtgever het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en Gemeente Heerenveen.

Nog voordat het terrein was opengesteld hadden zich een tiental belangstellenden voor de bouwhekken verzameld. Bijna de hele dag bleef het druk op het Burgemeester Kuperplein. Bij tijd en wijle bedroeg de wachttijd om de toren te betreden drie kwartier.

De teller stond om 16.00 uur, toen de hekken weer sloten, op 1738 bezoekers. Hiermee was de open dag een succes te noemen.

De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om vanaf de 15de etage en 52 meter hoog de skyline van Heerenveen te bewonderen. Ook was er veel belangstelling voor de verschillende type sociale huurappartementen. Er is in de toren plek voor 92 appartementen.

Kinderen vermaakten zich op het springkussen en met een speurtocht waarmee een luchtvaart valt te winnen. Daarnaast werd er specifieke informatie verschaft over het nieuwbouwproject en werd er aandacht gegeven aan werken in de bouw.

