Motorrijder uit Kollum omgekomen bij ongeval

za 8 juni 2024, 21.11 uur

KOLLUM - Een 63-jarige motorrijder uit Kollum is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de N358 bij Kollum. De hulpdiensten werden omstreeks 20.15 uur opgeroepen voor het ongeval en kwamen met spoed ter plaatse.

Al snel werd duidelijk dat de man ter plekke om het leven was gekomen. De politie liet later in de avond weten dat het in elk geval om een eenzijdig ongeval ging.

Crossmotor op parallelweg

Het slachtoffer reed op zijn crossmotor over de Wouddijk (parallelweg) en was met volle vaart in botsing met de vangrail gekomen. Omstanders verleenden nog wel eerste hulp maar al snel werd duidelijk dat de man op slag dood was.

De weg werd door de politie gelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op deze manier kon de hulpverlening hun werk veilig doen. Er kwamen nog wel twee ambulances ter plaatse.

Het ongeval vond plaats nabij de brug Zijlsterreed boven Kollum. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

