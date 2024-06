Interactieve veiligheidsdag in Drachten

za 8 juni 2024, 18.44 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland organiseerde zaterdag in samenwerking met verschillende partners een interactieve veiligheidsdag op het Kiryat Onoplein in Drachten. Deze veiligheidsdag zat boordevol activiteiten voor jong en oud.

Bij de politie kon je ervaren hoe zwaar de kogelvrije vesten waren en mocht je pilonnen om beuken met de bonk. Veel jeugd konden plaatsnemen in een brandweerauto, politieauto, Me bus of in de drie verschillende brandweervoertuigen van brandweer Drachten.

Ook waren er diverse stands aanwezig om je te informeren over veiligheid en de werkzaamheden van de des betreffende organisatie.

