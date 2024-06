Schuur in Drachtstercompagnie volledig afgebrand

do 6 juni 2024, 6.31 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - In Drachtstercompagnie is donderdag in alle vroegte een schuur volledig afgebrand. De brandweer werd omstreeks 05.45 uur opgeroepen om de brand op het erf achter zorgboerderij Helianthus Zathe aan de Feart te blussen.

Er waren zwarte rookwolken zichtbaar vanuit de wijde omgeving. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de houtwerkplaats al volledig in brand. Het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend.

Vanwege de benodigde waterwinning werd de weg afgesloten. De brandweer was nog enige tijd bezig met nablussen. Er was geen gevaar voor verdere uitbreiding. Ook zijn er geen personen gewond geraakt.

Houtwerkplaats

Zorgboerderij Helianthus Zathe biedt met een klein team begeleid wonen, dagbesteding en individuele ondersteuing. De schuur werd gebruikt als houtwerkplaats waar onder andere voerderhuisjes, volgelhuisje en banken werden gemaakt.

