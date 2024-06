Drachten koopt opvanglocatie Oekraïners

wo 5 juni 2024, 12.05 uur

DRACHTEN - De opvanglocatie voor Oekraïners aan de Ringweg in Drachten wordt eigendom van de gemeente Smallingerland. De vier geschakelde woningen kosten in totaal 1.685.000 euro.

Met dat bedrag is de gemeente jaarlijks goedkoper uit dan met de huidige huurprijs. De panden werden sinds februari 2024 gehuurd en geschikt gemaakt voor de opvang.

Sinds april zijn dertig Oekraïners opgevangen. "We staan voor een flinke opgave en daar past deze aankoop mooi in", liet wethouder Pieter van der Zwan de raadsleden dinsdag tijdens de vergadering van de Ronde Tafel weten.

De voormalige zorglocatie van Talant en later Factor Vijf kwam onverwacht te koop. De panden zijn volgens burgemeester en wethouders uitermate geschikt voor opvang van ontheemden en vluchtelingen. "De woningen liggen centraal en hebben uitstekende toegang tot nabijgelegen voorzieningen. De inrichting is ook geschikt voor een toekomstige mix van doelgroepen, waarvoor de gemeente een huisvestingsuitdaging heeft", aldus het college.

De vier aaneengeschakelde woningen kunnen al naar gelang de behoefte aan elkaar verbonden of van elkaar gescheiden kunnen worden. De locatie dateert van 2007, heeft energielabel A en ligt naast het gebouw waar momenteel Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) worden opgevangen.

FNP-raadslid Theun Wiersma informeerde naar de opvang van andere doelgroepen in de vier geschakelde woningen. Tijdens de informatieavond naar aanleiding van de komst Oekraïners is niet gesproken over de komst van asielzoekers of andere doelgroepen.

Zodra zich dat mocht voordoen, dan wordt de buurt weer bij de plannen betrokken, vertelde wethouder Van der Zwan. FNP'er Wiersma bracht in herinnering dat eerdere opvang van jongeren in de vier woningen vanwege overlast geen succes was en na twee jaar weer werd beëindigd.