Brand in horecagelegenheid op Ameland

wo 5 juni 2024, 7.56 uur

BALLUM - In een horecagelegenheid aan de Gerrit Kosterweg in Ballum is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De brandweer op Ameland werd rond 1.15 uur opgeroepen voor deze brand. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand.

Eenmaal ter plaatse bleken alle mensen uit het pand te zijn. De brand woedde bovenin het gebouw. De brandweer heeft dakpannen verwijderd om bij de brandhaard te kunnen komen. Na veel sloopwerkzaamheden was de brand onder controle.

Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar te helpen bij het afhandelen van de schade.