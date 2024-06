Gereedschap buitgemaakt bij inbraak bij Hof Installatietechniek

di 4 juni 2024, 22.41 uur

TIJNJE - Hof Installatietechniek aan de Riperwei 15 in Tijnje is het doelwit geworden van het inbrekersgilde. Het bedrijfspand werd zondag om 2.00 uur bezocht.

"Ze waren uit op gereedschap en hebben gereedschap meegenomen." zo laat Marco Hof weten. Er zijn koffers met gereedschap leeggehaald.

Hof weet dat men in drie loodsen in Tijnje is geweest. De andere twee loodsen staan aan de Warrewei. Ook hier is gereedschap buitgemaakt.

In de video is te zien hoe ze op het einde wegrennen. Op dat moment gaat er een alarm af. Er is aangifte gedaan bij de politie en getuigen die iets gezien hebben, kunnen gemeld worden bij de politie.