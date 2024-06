Overschot Oekraïne gelden: 3.1 miljoen euro winst voor Opsterland

di 4 juni 2024, 21.55 uur

BEETSTERZWAAG - Het overschot op de gelden voor Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Opsterland het jaar 2023 heeft afgesloten met een positief resultaat van 3,1 miljoen euro, wat 1,2 miljoen euro meer is dan oorspronkelijk begroot. Dit blijkt uit de jaarstukken van 2023.

Het college zal op 8 juli verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2023. Het behaalde positieve resultaat is van groot belang in aanloop naar het 'ravijnjaar' 2026, waarin er naar verwachting minder middelen vanuit de rijksoverheid beschikbaar zullen zijn voor de gemeenten.

Reserve opvang ontheemden

Het aanvullende positieve resultaat van 1.2 miljoen euro wordt toegeschreven aan een overschot van ontvangen gelden voor de opvang van Oekraïners. Het college stelt voor om deze gelden toe te voegen aan de reserve opvang Ontheemden, gezien de afnemende vergoeding per opgevangen ontheemde in 2024.

De middelen in deze reserve zullen in de toekomst nodig zijn om opvanglocaties te onderhouden en nieuwe locaties te creëren.