Tweede editie Midzomerwegwandeling voor het goede doel

di 4 juni 2024, 11.00 uur

BURGUM - Op zaterdagavond 22 juni 2024 organiseert Rotary Bergum de tweede editie van de Midzomerwegwandeling. De start en finish is dit jaar bij Brasserie Om de Dobben te Burgum. Men kan starten tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Er is de mogelijkheid te kiezen voor een route van circa 5 km of circa 10 km.

De routes voeren langs prachtige plekjes, ook plekken die 'normaal' niet toegankelijk zijn. Er is van alles te zien en te beleven onderweg. Langs de route zijn er informatiebordjes, gidsen die een toelichting geven, een foto-expositie, een ijscokraam, etc. Het belooft een prachtige sfeervolle wandeling te worden.



Het resultaat komt ten goede van ELF, een stichting bij ons in de regio die belangrijk werk doet voor kinderen met een beperking. Meer informatie over Stichting ELF is te vinden via https://elfriesland.nl



Tickets zijn te bestellen via: www.midzomerwegwandeling.nl

Als u meerdere kaarten ineens besteld, betaalt u maar eenmaal € 1,50 administratiekosten. De tickets zijn tevens verkrijgbaar bij Primera Hurdegaryp en Primera Burgum.