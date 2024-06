Dit is waarom de politieheli lang boven Drachten cirkelde

ma 3 juni 2024, 18.05 uur

DRACHTEN - De politieheli vloog maandagmiddag enige tijd boven Drachten. De agenten in de helikopter hielpen de politie van Drachten in een zoektocht naar mogelijke verdachten in een pand aan de Eikesingel in Drachten. De heli was toevallig in de buurt en keek daarom mee.

Een buurtbewoonster had bij een voormalig hotel een aantal jongens gezien. Zowel op het dak als in het pand zelf. De beheerder werd op de hoogte gebracht en de politie kwam daarop ter plaatse om te kijken wat deze jongens daar deden.

De politie heeft uiteindelijk meerdere jongens uit het gebouw gehaald. Zij zijn vervolgens thuisgebracht en er is een hartig woordje gesproken met de ouders van deze jonge insluipers.

FOTONIEUWS