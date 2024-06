Huis van de maand: Master Kuiperswei 23

ma 3 juni 2024, 16.12 uur

ROTTEVALLE - Ontdek de definitie van ruimte bij deze robuuste vrijstaande woning in Rottevalle! Dit vrijstaande, levensloopbestendige woonhuis met maar liefst 181m2 gebruiksoppervlakte staat te pronken op 532m2 eigen grond.

Deze traditioneel gebouwde woning uit 1981 is voorzien van dak-, muur-, vloerisolatie en van dubbele beglazing. Het goed onderhouden geheel wordt verwarmd door een HR combiketel van Remeha uit 2007.

Met maar liefst zes royale slaapkamers, waarvan twee handig op de begane grond, biedt deze woning flexibiliteit en privacy voor iedereen. Of je nu een groot gezin hebt, graag gasten ontvangt of de ruimtes wilt benutten voor hobby's of werk, hier kan het allemaal.

Met niet één maar twee moderne badkamers zijn stressvrije ochtenden gegarandeerd. Bovendien maakt een badkamer op de begane grond de woning gelijkvloers en daarmee geschikt voor elke levensfase.

De woning heeft de volgende indeling:

Op de begane grond vind je een overdekte zijentree, een ruime hal met meterkast en trapopgang, een toilet met hangcloset en fontein, een badkamer met douche en vaste wastafel, twee slaap/studeerkamers, een lichte L-vormige woonkamer van 48m2 met aansluitend de woonkeuken met een nette keukenopstelling, een bijkeuken met witgoedaansluitingen, een achterentree en toegang naar de garage en berging.

De eerste verdieping biedt een ruime overloop, vier tweepersoonsslaapkamers en een badkamer met inloopdouche, toilet en een meubel met vaste wastafel.

De zolderverdieping over de gehele lengte van de woning is via een vlizotrap bereikbaar. Hier vindt u twee royale werk/hobbyruimtes, voorzien van verwarming, verlichting en veel stopcontacten.

De onderhoudsvriendelijke achtertuin ligt op het zonnige zuidwesten waardoor je tot laat van de zon kunt genieten. De zijtuin is aangelegd met planten, bloemen, struiken, gazon en sierbestrating. De aangebouwde stenen garage biedt ruimte voor je auto of extra opslag.

Dankzij de eigen oprit is er altijd voldoende parkeergelegenheid. Rottevalle ligt op circa vijf autominuten van Drachten en biedt goede verbindingen richting Leeuwarden en de A7. Het is een prettige en rustige woonplaats met een jachthaven en het prachtige meer De Leijen. De omgeving nodigt uit tot wandelen, fietsen, zwemmen, varen en kanoën.

Voor een bezichtiging van deze goed onderhouden en royale woning, maak een afspraak. Onze flexibele makelaars leiden je graag rond om je indruk compleet te maken. We zien je graag aan de Master Kuiperswei 23 in Rottevalle.

