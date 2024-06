Visstropers op heterdaad betrapt bij leeghalen palingfuiken

ma 3 juni 2024, 12.53 uur

LICHTAARD - Twee inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn zaterdagochtend op heterdaad betrapt Ze waren bezig geweest met het leeghalen van palingfuiken in de buurt van Lichtaard.

De 'groene' opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer, de FUMO en de politie zagen dat 2 verdachten in de ochtend met een bootje palingfuiken aan het leeghalen waren. De verdachten werden uiteindelijk bij een woning staande gehouden.

De gevangen paling is teruggezet in hetzelfde water waarin ze gevangen waren. De fuiken die de verdachten te water hadden staan, zijn door de opsporingsambtenaren in beslag genomen. Justitie zal een beslissing nemen over wat er met deze niet toegestane vistuigen gaat gebeuren.

Het op deze manier illegaal vangen van paling en het in bezit hebben van paling is niet toegestaan. De paling is een beschermde diersoort, waar het slecht mee gaat. Deze vorm van visstroperij brengt schade toe aan de visstand en daarom wordt hiertegen opgetreden. Stroperij is een misdrijf en dit strafbare feit is onder andere strafbaar gesteld in de Wet Economische delicten.

Het vissen op paling is alleen toegestaan voor beroepsvissers met een vergunning. Tegen de verdachten zal proces-verbaal worden opgemaakt. De strafmaat zal door justitie worden bepaald.