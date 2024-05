Noardeast-Fryslân worstelt met omvangrijk drugsgebruik

do 30 mei 2024, 9.33 uur

DOKKUM - Een onderzoek naar aanwezigheid van drugsresten in het rioolwater heeft aangetoond dat de gemeente Noardeast-Fryslân te kampen heeft met een aanzienlijke uitgave aan illegale verdovende middelen. Schattingen wijzen op een jaarlijkse straatwaarde van circa 3,3 miljoen euro. Dit bedrag betreft het drugsgebruik in de gemeente.

De cijfers, verzameld door rioolwateranalyses in Dokkum en Burdaard, laten zien dat met name het gebruik van amfetamine wijdverbreid is.

Dagelijks werden concentraties gemeten van 160 tot 225 milligram per 1000 inwoners. Dit patroon zou volgens deskundigen van het Trimbos Instituut kunnen duiden op een substantiële gebruikerspopulatie die frequent met deze stimulerende stof aan de slag gaat.

Cocaïne

Ook cocaïne lijkt in Noardeast-Fryslân een vaste stek te hebben verworven, zij het met een meer recreationeel karakter. De gemeten aanwezigheid vertoonde daar pieken in het weekend en op dinsdag en woensdag.

XTC

Naar het XTC-gebruik is minder uitputtend onderzoek gedaan, maar voorlopige data suggereren een relatief bescheiden rol voor deze uitgaansdrug.

Wiet

Opvallend was de geringe meetbaarheid van THC, de werkzame stof in cannabis. Dit roept vragen op over de nauwkeurigheid van de metingen, of over een daadwerkelijk zeer beperkt gebruikt van deze drug in Noardeast-Fryslân.

Aan het rioolwateronderzoek kleefden overigens de nodige beperkingen. Zo ontbrak inzicht in bijvoorbeeld het gebruik van de designerdrug 3-MMC, terwijl de meetresultaten bij gebrek aan aansluiting van alle woningen op het rioolstelsel mogelijk een onderschatting van de werkelijke cijfers vormen. Zo zijn zuipketen vaak niet direct aangesloten op het riool waardoor de cijfers minder betrouwbaar kunnen zijn.

