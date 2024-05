Berend en Minke Akse uit Buitenpost vieren hun 60-jarig huwelijksjubileum

di 28 mei 2024, 22.22 uur

BUITENPOST - Berend Akse en Minke Akse-Brouwer uit Buitenpost zijn dinsdag 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Harjan Bruining bezocht het paar om hen te feliciteren namens de gemeente.

Het stel leerde elkaar kennen tijdens een muziekfestival op pinkstermaandag in het Wilhelminapark te Kollum. Na een periode van verkering trouwden Berend en Minke. Wegens woningkrapte woonden ze tijdelijk in bij de ouders van mevrouw Akse. Later kregen ze een eigen woning toegewezen in Kollum, waar ze vijftig jaar woonden. Ze kregen vier kinderen (twee zoons en twee dochters), negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

De heer Akse begon zijn loopbaan bij een bakker in Kollum. Na 28 jaar maakte hij de overstap naar de visverkoop, een beroep dat hij 21 jaar uitoefende. Toen het echtpaar kleiner wilde gaan wonen, besloten ze naar Buitenpost te verhuizen. Hier wonen ze inmiddels lange tijd met veel plezier.

Mevrouw Akse werkte in haar jonge jaren in een kiosk in Buitenpost en later bij meubelzaak Numan in Kollum. Met de komst van hun kinderen richtte zij zich op de zorg voor hen en het huishouden.

Er is ook tijd voor hobby's. Berend is een fervent tuinier en puzzelaar. Hij was gedurende lange tijd voorzitter en penningmeester van de kaartclub in Kollum. Minke deelt de passie voor puzzelen met haar man.

Het echtpaar viert hun 60-jarig huwelijksjubileum in familiaire kring.