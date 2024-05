NOS-correspondent Sjoerd den Daas van China naar VS

ma 27 mei 2024, 16.47 uur

HEERENVEEN - Sjoerd den Daas, getogen Heerenveen, wordt de nieuwe NOS-correspondent voor Noord-Amerika. In augustus stopt hij in Peking en keert hij eerst voor een paar maanden terug naar Nederland.

Zijn eerste grote klus in de VS wordt het helpen verslaan van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

De 37-jarige Sjoerd den Daas is nu negen jaar correspondent voor China en de rest van Oost-Azië, waarvan de laatste vijf voor de NOS. Hij wordt opgevolgd door Laura van Megen.

"In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier en enthousiasme verslag mogen doen vanuit een fascinerende regio. Makkelijk was dat niet altijd, maar saai was het zelden en dat zal het in de VS voorlopig ook niet worden", zegt Den Daas over zijn overstap.

"Ik zie het als enorme eer en voorrecht om het ervaren team van de NOS in Washington te mogen versterken."