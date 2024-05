Twee auto’s uitgebrand bij Tjaardaflats

zo 26 mei 2024, 21.19 uur

DRACHTEN - Twee auto's zijn zondagavond volledig uitgebrand op een parkeerterrein aan de Tjaarda in Drachten. De brandweer werd rond 20.52 uur gealarmeerd nadat buurtbewoners meerdere explosies hoorden en één auto in brand zagen staan.

Eén van de eigenaren kon nog op tijd zijn auto wegrijden, maar de andere twee voertuigen brandden volledig af. Over de oorzaak van de branden is nog niets bekend.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en is op zoek naar een donkere stationwagen die mogelijk betrokken is bij het incident. Via Burgernet wordt opgeroepen om eventuele informatie of camerabeelden met de politie te delen.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via het alarmnummer 112. Het onderzoek naar de autobranden is nog in volle gang. De omgeving is afgezet in verband met het politie-onderzoek door de forensische opsporing.

