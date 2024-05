Inzamelingsactie voor rolstoelbus voor Paul

zo 26 mei 2024, 12.30 uur

HOLWERT - Alles uit het leven halen, dat is wat Paul Lezwijn uit Holwert nog heel graag wil doen. Samen met zijn vrouw en kinderen wil hij graag nog genieten van de jaren die voor hem liggen. Maar helaas is zijn vertrouwde bus niet meer toegankelijk en moet hij noodgedwongen op zoek naar een rolstoelbus.

Paul is al 11 jaar aan het vechten tegen zijn hersentumor. Helaas is hij inmiddels uitbehandeld, maar dat is voor hem geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ondanks dat hij in een elektrische rolstoel zit wil hij er graag op uit trekken. Daarvoor is de aanschaf van een rolstoelbus onontkoombaar, maar zo'n tweedehands bus kost zo'n €25.000. Een bedrag dat voor het gezin niet haalbaar is zonder hulp.

Op de pagina van de inzamelingsactie is te lezen: "Paul is altijd iemand geweest die klaar heeft gestaan voor een ander. Het zou zo mooi zijn dat nu een ander ook hem en zijn vrouw kunnen helpen om nog wat kwaliteit aan hun leven te geven.

Met uw donatie kunnen we Paul de vrijheid geven die hij zo verdient. Wij hopen dat u ons wilt helpen om samen nog mooie nieuwe herinneringen te maken.

Elke donatie is welkom, hoe klein ook!!"

Doneren kan door hier te klikken.