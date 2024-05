Twee voertuigen beschadigd bij ongeval op de Beetsterweg

za 25 mei 2024, 18.42 uur

BEETSTERZWAAG - Op de Beetsterweg in Beetsterzwaag vond zaterdag een ongeval plaats waarbij twee voertuigen beschadigd raakten. De betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

De politie en een ambulance werden gealarmeerd vlak voor 17.00 uur. Het ongeluk gebeurde toen een auto vanuit een parkeerplaats de weg op wilde draaien en een naderende automobiliste dit te laat zag en achterop het voertuig botste.

In de Volvo zat een vrouw en in de Ford zaten twee mannen. Het duo had opgetreden bij Muziek op Oud Beets en waren onderweg naar Heerenveen toen het misging bij het verlaten van de parkeerplaats, die in een weiland lag.

De betrokkenen hoefden niet naar het ziekenhuis, hoewel de bestuurder van de Ford last had van zijn nek.

Tijdens het incident zorgde de politie voor het regelen van het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's weggesleept.

