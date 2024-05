Geslaagde jubileumavond bij rugbyclub Drachten

za 25 mei 2024, 15.24 uur

DRACHTEN - Het was vrijdagavond groot feest bij Rugbyclub Drachten. De eerste avond van dit jubileumweekend werd aangevangen met een officieel gedeelte met o.a. sprekers van de gemeente Smallingerland en Rugby Nederland.

Wethouder Pieter van der Zwan sprak mooie woorden over de rugbysport in het algemeen, het respect en kameraadschap waar de sport om bekend staat en over Rugbyclub Drachten. Vertegenwoordiger van Rugby Nederland, de heer Jort Kooistra, sprak over de rijke geschiedenis van rugbyclub Drachten en zijn positie binnen Rugby Nederland. Lovende woorden waren er ook voor de organisatie van het jubileumweekend.

Rond half negen werd door Jelle Klijnstra ere lid van Rugby club Drachten het nieuwe scorebord onthuld. Het mooie scorebord werd aangeboden door de club van 50. Al met al een zeer geslaagde eerste dag van het jubileumweekend.

Zaterdag is er vanaf 13.00 uur jeugdrugby, en om 15.00 uur een mooie seniorenwedstrijd. Om 17.00 uur wordt de feestavond afgetrapt met een spetterende kinderdisco. Vanaf 18.00 uur barst het feest los in de grote feesttent met muziek van onder andere Dj Wilfred, de band Stennis en zangeres Wieke rocks. Iedereen is welkom om dit te vieren met Rugby Club Drachten.

FOTONIEUWS